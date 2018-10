Soccer: les joueurs laSallois de la ligue récréative sacrés champions

L’équipe de niveau MU16 a terminé sa saison avec brio puisqu’elle a été sacrée, pour la première fois de son histoire, championne de la ligue récréative du Lac St-Louis. Le LaSalle-Portugal a vaincu le Cosmos de Dollard-Des Ormeaux en finale, par la marque de 3 à 0.

Il s’agissait de la première médaille d’or pour une équipe de LaSalle depuis la création de cette ligue récréative, il y a plus de dix ans.

«Le succès de l’équipe est dû non seulement au travail acharné à chaque rencontre, mais aussi au bel esprit de camaraderie tout au long de l’été», explique l’un des entraîneurs, Maxime Belley.

Il occupe le titre aux côtés d’Alex Jordanou depuis que leurs fils Wilson Belley et Nicholas Jordanou ont six ans.

«Pour nous, voir le sourire et le bonheur dans le visage des garçons après avoir remporté la finale régionale, c’est la plus belle récompense», raconte-t-il.

Fiche parfaite

Les jeunes ont pu se qualifier à la finale régionale du Lac St-Louis après avoir remporté une rencontre disputée contre les joueurs du Lasalle-Angleterre. Le pointage final s’est établi à la marque de 1 à 0, à seulement deux minutes de la fin de la rencontre, grâce à une pénalité.

Le Lasalle-Portugal a ainsi terminé la ronde préliminaire des séries éliminatoires avec une fiche parfaite de quatre victoires, sans accorder de but à l’adversaire.

Un succès pour l’association de soccer de LaSalle, dont l’équipe de U13MAA, les Rapides, vient également d’être couronnée meilleure de la ligue compétitive régionale.

Fiche de saison

• 8 victoires

• 1 nul

• 3 défaites