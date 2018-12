Une ancienne institutrice de LaSalle fête ses 100 ans

Faits saillants

• Gertrude Desbiens a été mariée 64 ans à D’arcy Desbiens, originaire de Côte-Saint-Paul, qui a œuvré dans le domaine de l’alimentation. Ils ont fait partie de l’Âge d’or St-Télesphore, à LaSalle.

• Son père était employé à l’usine Dominion Bridge et a participé à la construction du pont Mercier.

• Elle a trois enfants, sept petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.

• Avec son mari, elle a fait partie de l’association du parc Riverside et a contribué à la construction du parc.

• Elle a visité 50 États américains en roulotte.

• Ses parents ont failli acheter L’Île-des-Sœurs, il y a 100 ans.

• Elle a gradué de l’Académie Savaria à Lachine, institution publique qui n’existe plus aujourd’hui.