Une manifestation contre la discrimination canine aura lieu ce samedi 13 mai dans Montréal. Les organismes québécois pour le bien-être animal, ainsi que tous les sympathisants au sort des animaux, protesteront contre le Projet de Loi 128, déposé à l’Assemblée nationale du Québec.

Ces derniers manifesteront pour exiger des lois qui «responsabilisent les propriétaires de chiens, comme avec l’utilisation de la laisse, l’enregistrement officiel, la stérilisation, l’éducation canine et l’exécution de régulations strictes pour les problèmes de comportement avérés chez l’animal».

Selon Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, «ce projet de Loi propose un encadrement rigoureux des chiens réputés dangereux pour la population». Ce dernier favoriserait ainsi la protection et la sécurité des personnes.

Si ce projet de loi est adopté, il «pourrait permettre l’interdiction de certains types de chiens. D’ores et déjà, le gouvernement a l’intention d’interdire par décret les chiens de type pitbull tout en prévoyant une clause grand-père pour certains propriétaires responsables possédant déjà ce type de chiens», ajoute-t-il.

Danielle Mainville, co-fondatrice de Québec «Pit Bull» avance que «malgré les nombreuses critiques émises par les experts en comportement canin et les associations, le gouvernement québécois veut condamner à mort, de nombreux chiens et chiots innocents».

Elle ajoute que la clause grand-père, «autorisant les propriétaires de chiens à garder leur animal sous des régulations coûteuses et des conditions contre-productives», n’empêche pas les personnes d’abandonner leurs animaux dans des refuges où ils seraient par la suite «condamnés à mort».

Pour Susan Mackasey de Refuge PetitsPawz, ce projet de loi est un «énorme pas en arrière et confirme bien que la province du Québec est la meilleure région du monde en matière de cruauté animale».

La manifestation démarrera au parc Lafontaine dans le Plateau-Mont-Royal à 13h30.