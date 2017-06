Une nouvelle ruelle verte ludique dans le Plateau

Une nouvelle ruelle verte ludique a été lancé dans le Plateau-Mont-Royal au sud de la rue Rachel Est, entre Saint-André et Mentana par l’arrondissement, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et le comité vert de la ruelle.

L’aménagement de cette ruelle verte est le résultat d’une consultation tenue avec les résidents riverains qui ont signé une convention de partenariat avec l’OMHM, qui a concédé les espaces de stationnement adjacents à la ruelle pour doubler la superficie verdie.

Ce sont les citoyens du comité vert et l’OMHM qui auront la responsabilité d’entretenir et d’animer cette ruelle verdie.

Des bancs en bois et des billots de différentes hauteurs ont été fabriqués pour constituer un aménagement ludique.

Tout le mobilier a été fait à partir de frênes et d’érables malades et transformé par des personnes en réinsertion socioprofessionnelle qui travaillent avec le Groupe Information- Travail, un organisme à but non lucratif offrant des services en employabilité.

«Nous avons profité de la réalisation de ce projet pour réaménager la cour et les espaces verts autour des habitations De Mentana situées à côté de la ruelle verte, a déclaré Danielle Cécile, directrice générale de l’OMHM. À l’OMHM, notre mission est d’améliorer les conditions de vie de nos résidants, ce qui passe notamment par leur offrir un lieu propre où il fait bon vivre.»

Cette année, 11 nouvelles rues et ruelles vertes sont en cours de réalisation ou de bonification dans le Plateau-Mont-Royal. Les projets sont menés par l’arrondissement et des comités formés de citoyens motivés et soucieux du verdissement et de la qualité de vie.

Ces nouveaux aménagements portent à 81 le nombre de ruelles vertes, rues vertes et tronçons champêtres.