Le tourisme se porte bien, selon des commerçants du Plateau

À mi-chemin de l’été, les Sociétés de développement commercial (SDC) du Plateau-Mont-Royal peignent un portrait plutôt positif de la saison touristique. Avec les événements du 375e anniversaire de Montréal, certains commerces sont toutefois déçus du manque de touristes dans le quartier.

Malgré les travaux que l’on peut retrouver dans les rues du PMR, ainsi que l’humeur changeante de mère Nature, la saison bat son plein, selon les SDC de la rue Saint-Denis, de l’Avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent.

«Les commerçants de la rue nous disent que le tourisme est en augmentation et que la saison se déroule bien. On espère aussi que ce soit notamment grâce au fait que les travaux qu’il y a eu l’année dernière sur la rue soient finis», affirme Caroline Tessier, directrice générale SDC rue Saint-Denis.

Grâce au compteur de piétons installé en octobre dernier, Mme Tessier constate une forte augmentation de l’achalandage depuis la fin du mois de mai: «au mois de mars, il y avait environ 4000 personnes les samedis et dimanches, cet été on en compte environ 10 000.»

En collaboration, les trois SDC du PMR ont également lancé leur guide touristique. Disponible depuis la semaine dernière, Mme Tessier assure qu’il est très populaire et que les stocks des commerçants, hôtels et auberges s’écoulent rapidement.

Tasha Morizio, directrice générale de la SDC du boulevard Saint-Laurent, remarque que le Festival Mural, qui a eu lieu au mois de juin dernier, a connu son année la plus achalandée en cinq ans, ainsi que 11 jours de soleil, ce qui a beaucoup aidé à l’achalandage de la rue, selon elle.

«Le boulevard Saint-Laurent est devenu une destination sur le PMR, qui est la 4e destination pour le tourisme dans Montréal», Tasha Morizio.

Le développement de l’artère est de plus en plus expansion, notamment avec l’équipe de propreté, les bacs à fleurs, le nouveau placottoir, et de nouvelles terrasses donnant de la vitalité à la rue.

De son côté, Charles-Olivier Mercier, directeur général de la SDC de l’Avenue du Mont-Royal, avoue qu’il s’attendait à plus de touristes cet été, suite aux prédictions annoncées.

La Conference Board du Canada prévoyait en effet une croissance touristique à Montréal en 2017 de 5,3 à 5,5 % par rapport à l’année dernière. À titre comparatif, pour l’ensemble du Canada, la croissance envisageait était d’environ 3,7 %.

Tourisme Montréal présageait en janvier dernier recevoir près de 11 M de touristes pour le 375e anniversaire de Montréal, parlant d’une «année touristique record pour le tourisme d’agrément et d’affaires».

Ces touristes «engendreront des dépenses touristiques de l’ordre de 3,6G$, soit une hausse de 8,1 % par rapport à l’an dernier. À titre de comparaison, la métropole a reçu 10,2 M de touristes qui ont dépensé 3,3 G$ en 2016», peut-on lire dans un communiqué de presse de Tourisme Montréal.

«L’affluence n’est pas encore record comme on l’attendait, probablement en raison de la météo qui n’est pas très bonne, mais cela augmente de semaine en semaine, on voit que les touristes commencent à arriver maintenant, avec surtout beaucoup d’Américains, de Français, d’Anglais et d’Asiatiques», commente Charles-Olivier Mercier.

Avis mitigés

Les commerçants du PMR sont plutôt mitigés dans leur évaluation de la saison touristique. Si certains sont très positifs, comme la boutique Néon ou le restaurant Les Folies, d’autres comme le café Brulerie St-Denis ou les restaurants Plein Sud et Soupesoup déplorent le manque d’achalandage.

Ils estiment que les touristes restent plutôt dans le sud de la ville pour profiter des différents événements qui s’y déroulent, et en souhaiteraient plus sur le Plateau.

Du côté des auberges et hôtels, plusieurs s’entendent pour dire que l’occupation de leurs chambres va bon train.

L’Auberge du Carré Saint-Louis connaît une augmentation de 25% de sa clientèle par rapport à l’année dernière, selon son propriétaire Sandhu Ajmer, qui assure qu’il y a plus de touristes cette année, «sûrement en raison de l’anniversaire de Montréal».

Camille Labadie, gérante intérimaire de l’Hôtel Anne ma sœur Anne, est ravie que la clientèle soit revenue cet été, après les travaux qui leur avaient «fait mal» l’an passé sur la rue Saint-Denis. L’Auberge de la Fontaine parle d’un taux d’occupation de 94% au mois de juin, soit «à peu près les mêmes chiffres qu’en 2016», selon Tarik Bahaj, directeur de la réception.