La nourriture mise à l’honneur sur l’Avenue du Mont-Royal 

Une quarantaine de commerces de l’avenue du Mont-Royal proposeront une série d’activités et de dégustations la fin de semaine du 16 et 17 septembre dans le cadre de l’évènement L’Avenue Gourmande. Une tente offrant de la nourriture sera également aménagée devant le métro Mont-Royal.

Cette année, huit restaurants débuteront les festivités dès le jeudi 14 septembre en offrant des menus spéciaux à prix fixe de 25$ ou 35$ et /ou brunch à 15$, le week-end seulement. Ce sera l’occasion pour les Montréalais de découvrir la richesse des produits du terroir de différentes régions du Québec.

Les dégustations gratuites se dérouleront dans les commerces le samedi et le dimanche, de 13h à 17h, comme cela se fait depuis cinq ans. Dans plusieurs commerces participants, des producteurs et artisans locaux feront goûter leurs nouveaux produits et échangeront avec le public.

Sous la tente gourmande, aménagée devant la station de métro Mont-Royal, épiceries fines et restaurants de l’Avenue feront déguster des produits maison au coût de 3$ par bouchée.

Une série d’animations thématiques gratuites y seront données, avec pour thème les produits du terroir et le mieux-être, telles que la découverte et dégustation de miels produits dans différents quartiers de Montréal avec Alexandre McNeal, agriculteur urbain chez Alvéole.

L’occasion sera aussi, entre autres, de déguster des produits du vignoble Côteau Rougemont, les cafés équitables et biologiques de Café La Touche, ou encore les jus pressés à froid de Loop.