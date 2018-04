Une nouvelle foire commerciale sur l’avenue Duluth

Une sixième foire commerciale verra le jour dans le Plateau-Mont-Royal (PMR) au mois de mai. Elle sera organisée sur une portion de l’avenue Duluth Est, en collaboration avec l’organisme Alternatives et la foire d’agriculture urbaine «Cultivons le Plateau».

L’arrondissement du PMR a adopté, lors du dernier conseil d’arrondissement, une mesure autorisant la tenue de cette nouvelle foire commerciale le 26 mai prochain, de 9h à 16h. Elle vient s’ajouter aux cinq autres tenues annuellement sur le boulevard Saint-Laurent, l’avenue du Mont-Royal et la rue Saint-Denis.

Il s’agit d’une première promotion commerciale pour l’avenue Duluth, qui va être réalisée conjointement avec la cinquième édition de la foire d’agriculture urbaine «Cultivons le Plateau».

Pour l’occasion, Alex Norris, conseiller de ville à l’arrondissement, a annoncé qu’il y aura une piétonnisation temporaire plus grande sur l’avenue Duluth, soit à partir du boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’avenue Henri-Julien.

Lors de cette journée, les Montréalais pourront profiter d’une distribution de fleurs et de végétaux de la part de l’arrondissement, mais aussi de la présence d’une dizaine d’exposants d’agriculture urbaine, tel que Santropol Roulant, explique Luc Martin, trésorier de l’Association des commerçants de l’avenue Duluth.

Des ateliers d’agriculture urbaine seront donnés au public et certains commerçants de l’avenue sortiront leurs produits dans la rue.

Des producteurs du Marché fermier, habituellement tenu sur la rue Laurier, vendront également leurs productions locales pour l’occasion.

La Cabane de l’Amitié

La Cabane de l’Amitié, lieu de partage pour réduire le gaspillage et favoriser la solidarité, du centre communautaire La Maison de l’amitié sera inaugurée cette même journée.

Toute personne pourra y déposer ce qui pourra encore servir à d’autres. On y trouvera des jouets, jeux, ustensiles ménagers, objets décoratifs, petits appareils électriques, mais aussi des denrées non périssables.

Espace ouvert à tous, cette cabane sera située sur le stationnement du centre au 120, avenue Duluth Est et aura pour but de «donner, de prendre et de partager».