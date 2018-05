Une fête de quartier familiale pour le Magasin Solidaire

Une fête de quartier spéciale famille «Des tout-petits aux aînés» sera organisée samedi par le Magasin Solidaire du Grand Plateau devant l’organisme communautaire Dîners-St-Louis. Pour l’occasion, une portion de la rue Gilford sera fermée, entre l’avenue Papineau et la rue Cartier.

Tous les premiers samedis du mois, le Magasin Solidaire de la Table de quartier de la Corporation de développement communautaire (CDC) Action solidarité Grand Plateau améliore la sécurité alimentaire des résidents du Plateau-Mont-Royal.

Depuis six ans, il vise à rejoindre toute la population, mais plus spécifiquement les personnes avec de plus grands besoins.

Samedi 5 mai prochain, le Magasin Solidaire se tiendra de 11h à 15h devant Dîners-St-Louis, au 1818 rue Gilford. Les citoyens pourront venir y faire leurs emplettes bon marché et célébrer dans la rue qui sera fermée.

Le but est d’augmenter leur pouvoir et de rendre accessibles économiquement les fruits et légumes frais et autres aliments de base afin de favoriser une bonne santé. La tenue du Magasin Solidaire permet également d’effectuer du réseautage avec différentes ressources du milieu.

Cette année une collaboration spéciale a lieu entre le Magasin Solidaire et la Table de concertation Autour des familles Grand Plateau. À l’horaire, il y aura des animations festives, des dégustations, des jeux et de la musique pour les enfants.

Des kiosques avec des organismes locaux seront présents, ainsi qu’une activité d’éducation sur les préjugés, un quizz éclair sur les enjeux famille, un atelier de sculpture de fruits et légumes, un skate parc ou encore des numéros de cirque.

En cas de pluie, l’évènement se déroulera à l’abri dans les locaux de Dîners-St-Louis.

Bénévoles

Le Magasin Solidaire du Grand Plateau a toujours besoin de bénévoles et invite les citoyens à s’impliquer lors de cette journée, en communiquant par courriel (solidairemagasin@gmail.com) ou par téléphone au 514-528-8656 poste 2101.