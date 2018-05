Des milliers de personnes attendues sur l’Avenue du Mont-Royal

Des centaines de milliers de Montréalais pourront assister comme chaque année à la foire de l’Avenue du Mont-Royal, du 31 mai au 3 juin prochain. Elle sera piétonne sur près de 2,5 kilomètres et accueillera de nombreuses activités.

Plus de 300 commerces participeront à cette première foire de la saison estivale, mais aussi 35 terrasses, de nombreux restaurants et des stands de bouffe de rue.

Une zone lounge avec les DJs Mister Something, Mighty Cat et Soundshaper aura sa place comme chaque année et une tour de guet revisitée appelée Vue d’en Haut sera érigée à l’angle Mont-Royal et Saint-Denis, permettant d’avoir un point de vue sur toute l’avenue.

Un grand projet de design et d’architecture temporaire signé Intégrale Jean Beaudoin prendra place au coin des rue Saint-Hubert et Mont-Royal : Mont-Royal-les-Bains. Clin d’œil par son nom aux stations thermales de France et hommage aux iconiques piscines de notre enfance.

Ce sont 100 piscines gonflables qui composeront autant de plans d’eau de deux pouces où flotteront 1000 petits canards jaunes.

Enfin, le site Mont-Royal / des Érables sera consacré à la famille et proposera plusieurs activités comme des gonflables géants, une tour araignée, un petit train, un minigolf artistique, un clown et un sculpteur de ballons.

Une nouveauté sera proposée cette année: les mini-clones qui permettront aux jeunes de réaliser en cinq étapes leur emoji personnalisé.

Pour l’occasion, l’avenue du Mont-Royal sera donc fermée à la circulation automobile pendant les quatre jours de la foire et les heures d’ouverture des commerces seront prolongées jusqu’à 23 h.

La Foire commerciale de l’Avenue et le projet Mont-Royal-les-Bains sont réalisés par Odace Événements, filiale culturelle de la SDAMR.