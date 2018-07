L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal souhaite installer un abri à vélo dans le Mile End, plus particulièrement sur la rue De Gaspé, entre Saint-Viateur et Maguire. Ce serait le premier arrondissement à installer un tel aménagement dans Montréal.

Le projet en est encore à ses balbutiements, selon Richard Ryan, conseiller de ville dans le District du Mile End, et n’a pas encore de date de création.

«On en est encore à l’étape préliminaire de faisabilité, mais on souhaite un modèle durable de méga support à vélo avec un toit, pour le confort des cyclistes toute l’année», précise-t-il.

Avec une part modale d’environ 12% de déplacement à vélo dans Le Plateau-Mont-Royal, l’arrondissement ajoute chaque année des centaines de nouveaux supports à vélo.

En 2018, le Plateau-Mont-Royal compte près de 10 000 places de stationnement avec l’ajout récent de 500 nouveaux supports à vélo en acier inoxydable, équivalent à 1000 nouvelles places de stationnement.

«On a la plus grande concentration de stationnements à vélo à Montréal, mais malgré ça on est obligé d’en installer davantage chaque année et de trouver des modèles qui vont être satisfaisants pour chaque zone», souligne M. Ryan.

L’arrondissement explore en ce moment des modèles d’abri à vélo qui pourrait être intéressant pour les quatre saisons et dans des endroits aussi denses en cyclistes que le Mile End.

«Nous regardons s’il est possible de l’installer sur le domaine public et surtout de trouver un abri qui ne va pas nuire au déneigement», ajoute-t-il.