Nouvelle collecte de résidus de construction, rénovation et démolition

À compter du 1er décembre, une nouvelle collecte hebdomadaire des résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentiels et encombrants valorisables sera offerte aux citoyens de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Cette collecte s’ajoute aux collectes de matières recyclables, des ordures ménagères et des résidus alimentaires déjà offertes sur une base hebdomadaire dans l’arrondissement.

«Afin d’éviter que ce type de résidus prennent le chemin des sites d’enfouissement, il nous apparaissait important qu’une collecte spécifique soit offerte chaque semaine, pour permettre aux citoyens d’en disposer facilement», d’indiquer le maire Pierre Lessard-Blais.

La collecte sera offerte au milieu résidentiel uniquement soit la journée qui précède la collecte des ordures ménagères, sauf pour le secteur compris entre les rues Sherbrooke, Viau, Saint-Clément, Ontario et la limite ouest de l’arrondissement, alors que la collecte aura lieu le même jour que celle des ordures ménagères.

Sur la rue Ontario, à l’ouest d’Orléans, la collecte aura lieu le même jour que la collecte des ordures ménagères, mais entre d’Orléans et Saint-Clément, elle aura lieu le jour précédent.

Les citoyens devont déposer leurs résidus entre 19h la veille et 7h le matin de la collecte, au même endroit que les ordures ménagères. Les résidus ne devront pas totaliser plus de cinq mètres cubes et devront être rassemblés de façon ordonnée ou disposés dans une boîte de carton d’une longueur maximale de 1,5m, une poubelle d’au plus 150 litres ou en ballots.

Les agrégats de brique, mortier, résidus de pierre, terre, asphalte et béton, les bardeaux d’asphalte et béton bitumineux, le bois de construction, la céramique, le filage électrique, les métaux ferreux et non ferreux, la mélamine, les panneaux de gypse, la vitre et le géotextile sont notamment acceptés.

Au chapitre des encombrants valorisables, on retrouve entre autres les appareils dont les halocarbures ont été récupérés, les électroménagers, armoires, bains, bibliothèques, bureaux, chaises sans tissu, classeurs, miroirs, tables, toilettes et vélos.

Les encombrants qui ne sont pas valorisables tels que: les sofas, fauteuils, matelas, sommiers ou autres dont la structure est rembourrée et recouverte de tissus pourront être déposés en même temps que les ordures lors jour de la collecte des déchets.

Une campagne de communication sera déployée afin d’inciter les citoyens à participer à cette nouvelle collecte et les encourager à adopter le bon réflexe.