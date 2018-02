Les élus de MHM dévoilent leur feuille de route pour 2018

Les douze objectifs de 2018 – Doubler les heures d’ouverture de tous les chalets de parc

– Verdir et entretenir toutes les saillies de trottoir

– Améliorer la propreté dans l’arrondissement

– Améliorer le suivi des demandes citoyennes au 311

– Mettre sur pied un projet-pilote de déneigement des entrées et des escaliers des personnes âgées

– Planifier un projet-pilote de parcours des écoliers autour d’une école dans chacun des trois quartiers de l’arrondissement

– Consulter les citoyens sur la planification urbaine du secteur industriel Assomption Sud

– Publier les comptes rendus des comités du conseil d’arrondissement pour assurer une gouvernance plus transparente

– Adopter une politique locale d’inclusion du logement social et abordable

– Déposer un plan de développement de l’offre culturelle et récréosportive dans l’arrondissement

– Adopter le Plan local de déplacement (PLD) pour l’arrondissement et mettre en place un plan de suivi

– Mettre en oeuvre un plan de mise à niveau de nos pataugeoires et de nos jeux d’eau.