Nouvelle stratégie d’inclusion en matière d’habitation dans MHM

Les élus de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) actualisent leur Stratégie locale d’inclusion de logements sociaux et abordables dans les nouveaux projets résidentiels en augmentant leur taux d’inclusion, ainsi que le nombre d’unités sur lequel s’applique ce taux.

Dans les projets résidentiel de 5 à 149 unités, les promoteurs devront inclure l’équivalent de 20% en contribution financière de logement social et communautaire, ainsi que 20% d’unités de logement abordable sur le site.

Pour les projets de 150 unités ou plus, le pourcentage d’unités de logement social et communautaire est de 20% sur le site ou hors site ou encore l’équivalent de 30% en contribution financière, le tout jumelé à 20% d’unités de logement abordable sur le site.

Avec la nouvelle stratégie, l’arrondissement sera en mesure de négocier l’inclusion de logements sociaux et abordables avec les promoteurs de projets résidentiels dérogatoires en tous genre (changement de zonage, densité, hauteur, etc.) de cinq unités ou plus.

Auparavant, seuls les projets de 100 unités ou plus étaient visés par la stratégie d’inclusion et les taux d’inclusion étaient de 15%.

«Presque la totalité des projets de construction de logements résidentiels privés dérogatoires contribuera à la création de logements sociaux et communautaires. Cette stratégie fera le pont jusqu’à l’adoption du règlement de portée panmontréalaise en 2019», de se réjouir le maire Pierre Lessard-Blais.

Les élus de MHM ne s’en cachent pas. Ils souhaitent augmenter le rythme de construction de nouveaux logements sociaux et abordables dans l’arrondissement.