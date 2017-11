Logements sociaux:un important projet voit le jour à Montréal-Nord

Un immeuble de 96 logements sociaux sur 10 étages, situé près de la gare Saint-Michel sur le boulevard Industriel à Montréal-Nord, pourrait être construit dès l’été 2018.

Il s’agit d’un projet majeur pour l’arrondissement de Montréal-Nord, qui représente un investissement de près de 12 M$ et une occasion de combler des besoins criants en logements abordables. Le projet a été préapprouvé par le conseil d’arrondissement le lundi 20 novembre.

C’est l’organisme Hapopex, soutenu par le groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal, qui est porteur du projet. «On souhaite débuter la construction du projet dès août 2018 et accueillir nos premiers locataires à l’automne 2019», mentionne Christian Lefebvre directeur général chez Hapopex. La moitié des logements seront admissibles au programme de supplément au loyer (PSL).

Avec cet immeuble de 10 étages qui comprendra 96 appartements allant de 1 à 4 chambres, il s’agit du plus important projet de l’organisme qui gère 16 immeubles de logements sociaux dans cinq arrondissements.

Opportunité unique

Hapopex a saisi l’opportunité, il y a environ un an, de se porter acquéreur du terrain de l’ancienne pépinière située au 4155, boulevard Industriel. La transaction a eu lieu l’hiver dernier. «Chose rare, le sol n’est pas contaminé à cet endroit selon les études de caractérisation qui ont été réalisées», se réjouit M. Lefebvre. Cela représente une économie de coût et de temps significative, d’autant plus que le projet doit se réaliser dans un délai prescrit dû au programme de subvention.

«Il s’agit d’un immeuble de qualité, avec une structure en béton et qui sera situé dans un secteur clé de Montréal-Nord, soit près du boulevard Pie IX, à proximité du futur système rapide par bus, le fameux SRB».

Revitalisation du secteur

Situé dans l’aire TOD (Transit oriented developpement), l’immeuble à logements sociaux cadrait parfaitement avec la volonté de l’arrondissement de revitaliser et de densifier ce secteur.

«Adossé à la gare de train, ce projet va de pair avec d’autres bâtiments comme les condos Alinéa par exemple », fait remarquer Hugues Chantal, directeur de l’urbanisme à l’arrondissement de Montréal-Nord.

À ce titre, M. Lefebvre est très heureux «de participer à la requalification du secteur sans le gentrifier», puisqu’il contribue à favoriser la mixité entre personnes de revenu varié.

«Je crois que nous arrivons comme un propriétaire soucieux du bien-être des gens et qui travaille en concertation avec les organismes du milieu», affirme-t-il.

Un procesus d’aprobation référendaire sur ce projet aura lieu dès janvier puisqu’il comprend des dérogations mineures à la réglementation, principalement au niveau des marges, du nombre de stationnements et du revêtement du bâtiment.