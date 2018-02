PQ dans Pointe-aux-Trembles: Laporte garde le cap

Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) compte bien poursuivre sa campagne à l’investiture du Parti québécois (PQ), malgré que l’économiste Jean-Martin Aussant veut faire pareil.

«Je ne viens pas pour perdre. Je compte bien gagner parce que j’ai des appuis extrêmement solides. Ça fait plus d’un mois que je suis sur le terrain», a déclaré mardi Maxime Laporte, entouré de militants au Centre communautaire Roussin.

Son annonce survenait deux heures après celle de la candidature de M. Aussant. La candidature de M. Laporte bénéficie notamment des appuis de l’ex-premier ministre Bernard Landry et de l’ex-president du PQ Raymond Archambault.

Celui qui se décrit comme un «mobilisateur» avec un «attachement profond» pour l’est de Montréal estime avoir ce qu’il faut pour être en mesure de succéder à Nicole Léger. Après 22 ans comme députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Léger a annoncé, le mois dernier, son retrait de la vie politique après les élections provinciales du 1er octobre prochain.

«On gagne à connaître mon parcours. Depuis plusieurs années, je me dédie au Québec et à la cause indépendantiste de manière concrète, jusqu’à aller devant les tribunaux et créer des escouades de porte-a-porte», a fait valoir le jeune avocat, qui promet un «plan d’action» dans les prochaines semaines.

MM. Laporte et Aussant, ainsi que des militants, affirment que les investitures ne divisent pas le PQ et sont, au contraire, saines pour la démocratie.

«On crée du rassemblement, a justifié M Laporte. Jean-Martin, certainement, va rassembler et je vais rassembler. Après l’investiture tout ce beau monde qui aura milité ou été recruté va travailler ensemble pour faire gagner le Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles.»

M. Laporte ne se montre pas non plus ébranlé par la candidature, annoncée le même jour, de la mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies, Chantal Rouleau, pour la Coalition Avenir Québec.

«On est tout deux des gens de terrain[…] J’ai le plus grand respect pour Mme Rouleau. Elle est mairesse depuis longtemps et assez appréciée, mais je pense qu’elle se présente pour le mauvais parti», a-t-il indiqué sourire en coin.