Un Centre Récréatif Édouard-Rivet tout neuf pour la rentrée 2018

C’est un Centre Récréatif Edouard-Rivet (CRÉR) fraîchement rénové qui attend les citoyens lors de rentrée d’automne 2018. La programmation offerte propose plusieurs options autant sportives qu’artistiques, et qui sauront plaire à un public de tous âges.

Dès le 10 septembre, cours de cardio militaire, séances d’aqua spinning et ateliers de peintures à l’huile ne sont que quelques-unes des plusieurs dizaines d’activités qui animeront les murs du vénérable bâtiment maintenant cinquantenaire.

Parmi les nouveautés sportives, on remarque le cours d’activité physique conçu spécialement pour les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, Double défi. Le zumba toning et la gymnastique douce font également leur apparition à la programmation.

Les parents désirant se mettre en forme en compagnie de leurs enfants pourront quant à eux profiter, entre autres, des séances d’aqua-forme familial, et des nouvelles activités de cardio poupon et de kangoo parent-enfant.

Les artistes en herbe ne seront pas en reste avec l’arrivée de cours de musique et des « dimanches en art », consacrés au cirque et à l’art dramatique.

Place aux aînés

La programmation 2018-2019 fait une belle place aux aînés, avec des différentes séances de mise en forme qui leur sont destinées, en plus du retour du Club Liberté, qui offre des activités de loisirs exclusives aux 55 ans et plus, telles des soirées de jeux de société ou de danse en ligne.

Vous trouverez également dans la programmation les détails concernant les formations de sauvetage et de premiers soins offerts sur place, ainsi que l’horaire des ateliers santés, offerts mensuellement, et qui abordent des sujets allant de la saine alimentation à la gestion du stress en passant par le maquillage.

Soulignons enfin que le CRÉR offre le service de location de gymnase, d’aréna et de salle de réception.

Les inscriptions débutent le 23 août!

La programmation est disponible sur le site du CRÉR, à l’adresse http://www.crer.me/pdf/RepertoireCRER_AH1819.pdf