Agenda communautaire du 18 octobre 2017

Cours de méditation

Cours hebdomadaires de méditation bouddhiste à Pointe-aux-Trembles le lundi 23 octobre, de 19h30 à 20h45. Dans le cadre de la série Les réseaux sociaux, ça connecte vraiment?, cette semaine le thème abordé sera «Être bien avec soi-même». Ce cours sera donné au Centre Communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409. Information: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Soirée dansante

Soirée Dansante tous les vendredis soirs de 19h à 22h au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus (55 boul. St-Jean-Baptiste, coin Notre-Dame). Rafraîchissements sur place et prix de présence. Admission 7$. Information: Yves, au 438-765-2118.

Magasin-partage de Noël

Les inscriptions au Magasin-Partage de Noël d’Action Secours Vie d’Espoir ont lieu jusqu’au 31 octobre 2017. Vous devez vous présenter au 35 rue Marien, à Montréal-Est, avec les documents requis (bail, preuve de revenus, carte assurance-maladie de tous les enfants). Toutes les inscriptions après le 31 octobre 2017 seront refusées. Info: 514-564-5295.

Dîner-spaghetti

Le dîner spaghetti d’Action Secours Vie d’Espoir approche à grands pas, le 30 octobre, de 11h30 à 14h. Cette année, pour notre Guignolée, nous avons un président d’honneur en la personne de Sylvain Tremblay, directeur général de la caisse Desjardins qui a généreusement accepté ce mandat pour représenter notre organisme.

Membres de CA recherchés

L’OBNL Habitations Les Deux Âges, qui offre en location des unités résidentielles à des personnes de plus de 55 ans à revenu faible ou modeste, est à la recherche de membres d’organismes du quartier intéressés à devenir membre de son conseil d’administration à son assemblée générale annuelle le 24 octobre. Information: Michelle Gaudreau, gestionnaire, au 514 498-8000.

Cours d’exercices adaptés – SP Est Montréal

L’Association de la sclérose en plaques – Est de Montréal offrira des cours d’exercices en douceur, cours permettant de mobiliser le corps par le biais d’exercices adaptés, de favoriser la concentration, la dextérité et de socialiser par le jeu. En priorité aux personnes vivant avec la SP, mais autres intéressées peuvent être accueillies. Horaire: les lundis, du 18 septembre au 11 décembre, de 13h à 14h, au Centre Roussin, salle 264. Information et inscription: 514-640-5472.