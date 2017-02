Vers du synthétique et de l’éclairage dans 6 autres parcs dans RDP-PAT

Des travaux de réaménagement et d’éclairage pourraient avoir lieu dès la fin de l’été sur les terrains de soccer et de tennis de six parcs de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, en vertu du dernier Programme triennal d’immobilisations de l’arrondissement.

Les travaux aux parcs Saint-Marcel, Daniel-Johnson, René-Masson et Clémentine de la Rousselière devraient avoir lieu entre la fin de l’été et l’automne prochains, tandis que ceux aux parcs Conrad-Poirier et de la Polyvalente Pointe-aux-Trembles devront être réalisés entre la fin de l’été et l’automne 2018, montre un appel d’offres lancé le 27 février dernier. Toutefois, l’arrondissement se réserve le droit de revoir ce calendrier, précise l’appel d’offres.

Au parc Daniel-Johnson, deux terrains de soccer à sept joueurs en surface synthétique remplaceront les terrains en gazon existants, tandis que les terrains de tennis, très fissurés pour la plupart, seront réparés ou reconstruits, Au parc de la polyvalente Pointe-aux-Trembles, deux terrains de soccer à cinq joueurs en surface synthétique remplaceront les terrains en gazon existants.

Du côté du parc Clémentine de la Rousselière, deux nouveaux terrains de tennis, ainsi que des tours d’éclairage seront implantés dans le coin ouest du parc, tandis que la localisation des terrains existants, qui sont «en mauvais état» devra être revue afin de faire place à un «aménagement futur d’une autre vocation».

Pour leur part, le parc Conrad-Poirier accueillera un nouveau terrain de soccer à 11 joueurs mieux nivelé ainsi que des tours d’éclairage, le parc Saint-Marcel accueillera un nouveau terrain de soccer à sept joueurs et le parc René-Masson verra la réfection du lignage pour le football sur son terrain multisports installé en 2004.

Ces travaux font suite à d’autres annoncés l’an dernier dans sept parcs du secteur Rivière-des-Prairies. L’implantation d’éclairage notamment, fait partie d’une série de travaux menés depuis l’an dernier avec un budget estimé à 765 000$.