Nouvelle mobilisation pour Haïti à RDP-PAT

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles lance un nouvel appel à la mobilisation pour venir en aide à la communauté haïtienne qui souffre toujours du passage de l’ouragan Matthew en Haïti en octobre dernier.

Équipe RDP, la Maison de la famille Coeur à Rivière, le Fond-Action Santé communautaire Bénise Normil, le Centre de développement des compétences éducatives et des habiletés sociales et la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies se réunissent pour venir en aide aux sinistrés haïtiens et à leur famille. Ensemble, ils ont mis sur pied MUSH: Matthew Urgence Santé Haïti et organise une soirée-bénéfice le 10 mars prochain.

Des bénéfices pour les centres de santé

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a décidé de leur apporter son soutien en mettant à disposition un lieu et des ressources, gratuitement: «On est là pour s’assurer que le projet chemine bien. C’est l’initiative des organismes mais nous les soutenons», explique Chantal Rouleau, la mairesse de RDP-PAT.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Un choix qui n’est pas anodin détaille Pierreson Vaval, directeur d’Équipe RDP.

«La communauté haïtienne reconnait le beau travail de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Nous aimons l’approche de la Fondation qui consiste à travailler avec la communauté, et pas à la cadrer. Nous sommes fiers de nous associer aux démarches de la Fondation à Haïti, dans les centres de santé qui viennent en aide aux femmes et aux enfants.»

Grande mobilisation

Une dizaine d’artistes ont accepté de participer gratuitement au spectacle de la soirée-bénéfice, dont Mapou Ginen, Toto Laraque, Dorothy Rhau, Elle Ray, etc.

«L’entièreté du prix du billet, de 50$, est reversé à la Fondation, rien ne va en frais de gestion ou autres » précise Daniel Aubin, directeur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

«On aimerait ramasser 10 000$ lors de la soirée. Mais on invite vraiment les citoyens, les élèves, les organismes à réfléchir à des actions pour essayer d’amasser des sous. On veut lancer un mouvement», rappelle Pierreson Vaval d’Équipe RDP.

L’ouragan Matthew a frappé les Caraïbes en octobre 2016, laissant un millier de morts à Haïti dans son sillage. Au total, 175 000 Haïtiens avaient perdu leur logement à la suite de son passage.

Le gouvernement canadien a donné plus de 6 millions de dollars en aide humanitaire à Haïti.