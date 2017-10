Montréal déposera des injonctions contre Sanimax

Montréal veut se tourner vers les tribunaux pour serrer la vis à l’entreprise Sanimax. La Ville déposera deux injonctions permanentes contre la compagnie afin que celle-ci règle pour de bon le problème d’odeurs nauséabondes causées par ses opérations.

Depuis maintenant plusieurs années, des résidents se plaignent d’odeurs émanant de l’usine de Sanimax, une entreprise spécialisée en récupération de sous-produits alimentaires. Certains de ses camions non couverts, utilisés pour transporter de la matière comestible provenant de boucheries, ont d’ailleurs déjà déversé des carcasses d’animaux dans les rues de l’arrondissement. Plusieurs citoyens regroupés au sein du Mouvement Citoyens de RDP demandaient aux élus de sévir, y voyant même un enjeu électoral.

Après plus de 800 000$ d’amendes contre Sanimax – que l’entreprise conteste- et de nombreuses discussions avec la compagnie, la Ville de Montréal a décidé de sévir et de déposer, d’ici quelques jours, deux injonctions permanentes, la première pour que Sanimax investisse pour régler la problématique de nuisances liées aux odeurs et une seconde afin que Sanimax respecte le zonage d’un terrain qu’elle utilise à proximité de ses installations.

«Les amendes ne fonctionnent pas et nous avons un problème avec ce citoyen corporatif. Si c’est la seule façon qu’il va comprendre le message, c’est celle qu’on va utiliser», déclare le maire de Montréal, Denis Coderre.

Plus de détails suivront