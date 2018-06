Un apprentissage gratuit de la pêche à RDP

Le Comité ZIP Jacques-Cartier propose une activité «Pêche en herbe» le 9 juin prochain au parc des Cageux. Les cours et le matériel seront offerts gratuitement.

Loin des consoles de jeux, ordinateurs et autres écrans, l’organisme espère encourager les loisirs de plein air à travers cette activité «Pêche en herbe» qu’il propose depuis 2014. Le Comité ZIP Jacques-Cartier marque aussi la Fête de la pêche qui a lieu du 8 au 10 juin au Québec avec cet événement.

Durant cette journée, jusqu’à cinquante jeunes âgés de 6 à 17 ans pourront bénéficier d’un apprentissage complet de cette pratique gratuitement. L’activité sera divisée en trois ateliers avec un cours sur les poissons, suivi d’une présentation de la législation de la pêche sportive puis d’une partie pratique sur l’utilisation du matériel. L’accent sera aussi mis sur les mesures de sécurité à adopter.

En plus de cet enseignement théorique et pratique, une canne à pêche, un coffret et un guide seront remis à chaque participant. Chaque jeune bénéficiera aussi d’un permis valide jusqu’à ses 18 ans.

«Les gens sont souvent contents de pouvoir initier leurs enfants sans avoir à se procurer tout le matériel et en plus on aborde plusieurs connaissances et tout ce qui est sécurité au bord de l’eau. C’est une activité vraiment populaire», souligne Ariane Marchand du Comité ZIP Jacques-Cartier.

Le programme «Pêche en herbe» est proposé par la Fondation de la faune du Québec avec le soutien de Canadian Tire et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Il est financé par ces institutions avec l’espoir de stimuler la pratique de la pêche et est offert par de nombreux organismes dans la province. Dans Rivière-des-Prairies, l’arrondissement est aussi partenaire de cet événement.

L’activité «Pêche en herbe» sera offerte le 9 juin au parc des Cageux de 13h30 à 16h. Événement gratuit, mais inscription obligatoire au (514) 527-9262 ou amarchand@zipjc.org.