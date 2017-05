Marché Duchemin et Frères nommé entreprise de l’année

Les lauréats (catégorie) Marché Duchemin et Frères (Détail)

Homesync-Heropin (Services et construction)

Design communidée (Services aux entreprises, moins de 50 employés)

Groupe Cantrex Nationwide (Services aux entreprises, plus de 50 employés)

Bluemed Medical Supplies (Produit de consommation courante)

Novatek international (Produits et équipements électroniques)

Instrumentation Dynatherme (Produits industriels, 25 employés et moins)

PH Windsolutions (Produits industriels, 25 employés et plus)

Marché Duchemin et Frères (Entreprise de l’année)

Legal Logik (Jeunes entrepreneurs)

Intellmix (Distribution)

The Foodroom (Jeunes entreprises)

Elemission (Nouvel exportateur)

Frank Lyman Design (Leader à l’exportation)

GMA Solar (Prix Innovation)

Genetec (Prix hommage)

Green Cross biothérapeutiques (Prix spécial «Mérite du français en entreprise») Personnalités d’affaires 2017 Isabelle Hudon, chef à la direction de la Financière Sun Life

Frank Kollmar, président-directeur général de L’Oréal Canada

Kheng Ly, président du Groupe Brivia

Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec

Brian McManus, président et chef de la direction de Stella-Jones

Marc-André Roy, président de Sotramont