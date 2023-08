REM: CDPQ doit compenser pour les arbres abattus, demande St-Laurent

L’Arrondissement de Saint-Laurent demande à CDPQ infra «de respecter ses engagements pour compenser les arbres abattus». Une première demande de compensation avait été votée à l’unanimité en 2018, mais l’offre de CDPQ ne serait pas à la hauteur des attentes de Saint-Laurent.

Seulement sur le territoire laurentien, 30 000 arbres couvrant 70 000 mètres carrés ont été coupés afin d’aménager les cinq stations et les rails du REM. Pour mitiger cet impact écologique, CDPQ aurait offert de planter 960 arbres plutôt que de veiller au remplacement de l’ensemble des arbres coupés comme demandé par Saint-Laurent.

Il est impensable que la CDPQ Infra ne respecte pas ses engagements en la matière sur le territoire de Saint-Laurent et qu’elle ne contribue pas à faire de ce projet de très grande envergure qu’est le REM un projet soucieux de l’environnement et des populations qu’il entend desservir. Alain DeSousa, Maire de Saint-Laurent

«Malgré l’effort soutenu de plantation de la part de l’administration laurentienne depuis près de quinze ans, l’implantation du REM engendre non seulement une perte de canopée, mais aussi la fragmentation et la destruction des milieux naturels et des habitats fauniques sur le territoire laurentien», peut-on lire dans le communiqué.

Ces demandes, celle de 2018, puis la réitération d’hier, s’inscrivent dans le cadre du Plan d’urgence climatique 2021-2030 adopté par Saint-Laurent, dans le cadre de l’engagement de la Communauté métropolitaine de Montréal lors de la 15e Conférence des parties tenue à Montréal.