Deux piétons renversés à Saint-Laurent

Une piétonne a été blessée sur le boulevard de la Côte-Vertu.



Deux piétons sont maintenant hors de danger après avoir été heurté dans deux accidents différents, hier soir, à Saint-Laurent.

Côte-Vertu

Un véhicule qui circulait en direction ouest sur le boulevard de la Côte-Vertu a heurté une dame de 32 ans, à hauteur du boulevard Cavendish, vers 21h40.

«Elle a été transportée en centre hospitalier et elle est stable maintenant. On ne craint plus pour sa vie. Le conducteur n’a pas été blessé», précise Andrée-Anne Picard, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les enquêteurs qui se sont rendus sur les lieux, la piétonne aurait traversé hors des passages autorisés et la pluie aurait aussi été un facteur aggravant.

Autoroute 40

Un Montréalais de 57 ans a été heurté dans le secteur de l’autoroute 40, sur une bretelle pour l’autoroute 520, à la hauteur du kilomètre 66, vers 23h.

«La cause principale [de l’accident] est qu’il allait traverser un secteur qui n’est pas autorisé aux piétons», explique Ann Mathieu, de la Sureté du Québec.

Le conducteur du véhicule n’a pas été blessé.