Fin de «Bonne Boîte Bonne Bouffe»

Le regroupement d’achats collectifs de fruits et légumes frais, Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB), qui a desservi plus de 60 000 personnes depuis 2007, cesse définitivement ces activités.

«Compte-tenu des circonstances actuelles et des contraintes économiques, BBBB ne peut poursuivre sa mission de base, celui de rendre accessible des fruits et légumes frais à juste prix aux familles les plus vulnérables sans augmenter de façon substantielle les prix des boîtes pour assurer sa survie», a fait savoir par voie de communiqué la directrice générale, Catherine Boyer.

L’organisme, qui est basé sur le chemin de Côte-de-Liesse, à Saint-Laurent, n’est pas parvenu à trouver du financement pour assurer la pérennité de ses services.

«L’arrêt temporaire cet été était nécessaire pour stopper l’hémorragie afin de ne pas accroître inutilement la dette», précise également le communiqué, alors que les services étaient arrêtés depuis le 27 juin en raison de la très grande précarité de l’organisme.

Près de 130 points de chute, situés dans le Grand Montréal, permettaient de fournir une clientèle à faible revenu en produits de qualité. Les formats proposés allaient de 8 $, pour une personne, à 18 $, pour une famille.

Plus de détails suivront.