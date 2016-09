3,5 M$ de surplus à Saint-Laurent

Le lancement de la collecte des matières organiques, l’obtention de la certification LEED Platine par la Bibliothèque du Boisé et un surplus de 3,5 M$ constituent les faits saillants du Rapport sur la situation financière de Saint-Laurent en 2015 présenté au dernier conseil d’arrondissement.

Le traitement de près de 70 000 requêtes et demandes d’information par le Bureau du citoyen, la signature d’une entente avec le Secrétariat de la convention sur la biodiversité, la plantation de 762 arbres publics, l’ajout de 5,1 km de voies cyclables, de même que l’augmentation de 1,8 % des emplois constituent les autres points mis en avant dans la revue complète de l’année tracée par le maire, Alan DeSousa.

«Nous poursuivons des actions liées à nos plans locaux, lesquels visent à faire de Saint-Laurent une communauté active, attrayante, responsable et innovante. Nous avons lancé cette année une vaste démarche de consultation citoyenne, nommée ‘Demain à Saint-Laurent’», a précisé M. DeSousa.

L’arrondissement est parvenu à dégager un surplus d’exploitation de 3,5 M$ l’an dernier, alors que les dépenses réelles ont atteint 73,9 M$. L’enveloppe budgétaire provenait à 80 % de la Ville et à 15 % des taxes locales.

La présentation s’est poursuivie avec un aperçu de l’année 2016 et des projets en cours, comme l’aménagement du ruisseau Bertrand et l’éco-campus Hubert-Reeves pour 17,5 M$, et la poursuite de la construction du Complexe sportif, évalué à 5,7 M$.