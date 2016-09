120 M$ de contrats pour CAE

L’entreprise spécialisée dans la simulation et la modélisation pour l’aviation, CAE, dont le siège social est à Saint-Laurent, a décroché plusieurs contrats totalisant 120 M$ pour fournir une série de services d’entraînement et de mises à niveau de produits de simulation à des clients militaires.

Le principal contrat concerne la United States Air Force, qui, pour une troisième année, requiert les services d’entraînement des équipages sur avions télépilotés MQ-1 Predator/MQ-9 Reaper. Plus de 1 500 pilotes et opérateurs de capteurs utilisent ces simulateurs chaque année dans quatre bases américaines au Nouveau-Mexique, au Nevada, en Californie et à New York.

Des mises à niveau seront effectuées sur les simulateurs et dispositifs d’entraînement au vol et à l’utilisation d’armement de l’United States Navy.

Les forces armées autrichiennes bénéficieront de la plus récente génération d’un logiciel d’exercices de systèmes de commandement et de contrôle.