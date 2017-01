Des élections partielles devront être déclenchées dans Saint-Laurent, à la suite du départ de Stéphane Dion. Le député fédéral a annoncé qu’il quittait la vie politique active après le remaniement du gouvernement, mardi. Il deviendrait ambassadeur en Allemagne et auprès de l’Union européenne, mais rien n’a encore été confirmé.

Le scrutin devrait se tenir d’ici six mois pour choisir un nouveau député dans la circonscription de Saint-Laurent, aux mains des Libéraux depuis trois décennies. M. Dion avait été élu pour la première fois en 1996.

«Lors des vingt-et-une dernières années, je me suis consacré à ma circonscription, à mes concitoyens, au Québec, au Canada tout entier, au rôle que nous devons jouer dans le monde et au Parti libéral du Canada», a rappelé l’élu dans une déclaration.

En référence à sa passion pour l’environnement, il a affirmé qu’il quittait la politique «plein d’énergie… renouvelable!» M. Dion continuera de déployer ses efforts pour servir son pays.

«De tout mon cœur, je remercie les électeurs de Saint-Laurent – Cartierville qui, par huit fois, m’ont accordé leur confiance et m’ont fait l’honneur de les représenter à la Chambre des communes», indique-t-il.

Affaires étrangères

M. Dion est remplacé par Chrystia Freeland, anciennement ministre du Commerce international, aux Affaires étrangères.

«Je sais que je pourrai continuer de compter sur sa sagesse et son dévouement sans relâche, et je me réjouis à la perspective des prochaines contributions de M. Dion», a fait savoir le premier ministre Justin Trudeau par voie de communiqué.

Six portefeuilles ont été modifiés lors du remaniement majeur du cabinet Trudeau.