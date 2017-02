Une Cage rénovée et repensée

La Cage – Brasserie sportive de Sphèretech à Saint-Laurent fait peau neuve et crée une trentaine d’emplois supplémentaires. Après un mois de rénovations, c’est un décor épuré qui accueille les amateurs de sports, invités à découvrir un menu élargi et diversifié.

L’avion est parti, recyclé dans un paintball, mais les références aux sports sont toujours là. Une mosaïque de bâtons de hockey fait office de chandelier tandis qu’un mur de briques peint rappelle un terrain de football. Pour suivre le direct, 21 télévisions s’ajoutent aux deux murs d’écrans.

«C’est un mini Centre Bell ici, la forme s’y prête. Il y a toujours une grosse ambiance et c’est chaleureux», souligne le directeur, Michel Gaudet.

Le restaurant de 280 places propose également un menu avec des produits locaux, frais et maison. Dans la veine des innovations mises en place depuis l’arrivée du chef Louis-François Marcotte à La Cage en 2015, les sauces et vinaigrettes sont faites sur place. Les tartares de bœuf et de saumon font aussi leur entrée sur la carte.

M. Gaudet est convaincu que ces nouveautés, qui représentent un investissement de 1,5 M$, vont se traduire par davantage d’achalandage, dès la semaine de l’ouverture, le 13 février. Sa brasserie, qui accueillait en moyenne 3 000 clients par semaine, est parmi les plus importantes du groupe Sportscene, qui en compte une cinquantaine.

Ouvert de 11h à 23h-2h, au 3450, boulevard de la Côte-Vertu.