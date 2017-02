Les Lions à Alma

Les Lions représenteront le Lac Saint-Louis aux Jeux du Québec. Collaboration spéciale/Commission sportive du Lac St-Louis Previous photo Next photo



Dix-huit jeunes de Saint-Laurent et de l’Ouest-de-l’Île constitueront l’équipe de hockey masculine du Lac Saint-Louis (LSL) aux Jeux du Québec, à Alma. Issus des équipes Bantam AAA des Lions du LSL, ils seront les premiers sur la glace, le 1er mars.

Parmi les meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés, quatre sont originaires de Saint-Laurent: le gardien de but Simon Bucheler (33), le défenseur Justin Louette (4) et les attaquants Victor Barakett (18) et Elliott Lareau (16).

«C’est un accomplissement, on a très hâte d’y être», souligne Lareau, qui participera aux Jeux du Québec pour la première fois.

Passés leurs deux premiers matchs contre la Montérégie et Lanaudière, les quarts de finale auront lieu le 2 mars, jusqu’aux finales, le 4 mars.

«Je vais essayer de faire de mon mieux pour aider l’équipe et gagner une médaille», indique Barakett.

La plupart ont commencé le hockey très jeune et sont passionnés. «J’aime être sur la glace, l’intensité et la vitesse de ce sport», précise Louette.

Ils sont encadrés par les coachs Mark Stefanopoulos et Kirk Mullin du programme d’excellence, qui a pour objectif de donner la chance au plus grand nombre possible de joueurs de joindre les équipes nationales.

Équipe

Gardiens de but

33 Simon Bucheler

35 Justin Grenon

Défenseurs

23 Thomas Martin

4 Justin Louette Isaac

8 Kevin Pavlovic

5 Tristan Ranno

24 Brandon Walker

14 Charles Alexis Legault

Attaquants

10 Alexandre O’Neill

19 Zachary Seguin

18 Victor Barakett

9 Matt Choupani

16 Elliott Lareau

6 Liam Verdoni

21 Massimo Lombardi

20 Joe Lepage

15 Lee Chiang

12 Ryan Liverman