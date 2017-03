Piscine fermée pour l’été

Le chalet et la piscine du parc Decelles, construits en 1964, feront pour la première fois l’objet de rénovations majeures, cet été, entraînant la fermeture des bassins pour toute la saison. Des installations temporaires permettront l’accès au terrain de baseball de ce parc du Vieux-Saint-Laurent.

Le contrat de 2,2 M$ comprendra notamment un agrandissement du chalet, qui deviendra accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que le changement de système de filtration de la piscine et la décontamination de l’amiante.

Avec ces travaux, qui s’échelonneront de la fin mars et octobre, l’arrondissement vise une certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) de niveau argent.

Les installations du parc Decelles de la rue Roy desservent un vaste secteur, jusqu’à Place Benoit. Elles comprennent notamment une piscine en forme de T de plus de 400 m² ainsi qu’une pataugeoire et des jeux d’eau. L’été dernier, près de 15 000 personnes ont fréquenté le bassin.

Pendant les rénovations, les Laurentiens pourront se rabattre sur 15 autres parcs avec jeux d’eau ainsi que huit avec piscines et pataugeoires.

Les cours d’aquaforme et le bain libre adultes qui se donnent habituellement au parc Decelles seront quant à eux déplacés au parc Hartenstein.

Alternatives pour l’été