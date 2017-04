Tout nouveau, tout beau!

Gymslic, le club de gymnastique artistique de Saint-Laurent, et ses 600 membres quitteront aussi le YMCA pour s’installer au complexe sportif cet été.

«Ça fait 25 ans qu’on attend cela, on a vraiment hâte. L’espace sera plus grand et plus adapté», souligne la directrice générale, Marie-Ève Parent.

La nouvelle palestre comprend notamment une fosse qui contiendra les coussins et les trampolines, permettant aux équipements d’être tous à la même hauteur.

«Nous allons pouvoir accueillir davantage de membres, améliorer le développement pour les tout-petits et proposer d’autres services, comme le cheerleading», ajoute-t-elle.

Après avoir utilisé les gymnases du pavillon Émile-Legault de l’école secondaire Saint-Laurent jusqu’en 2010 pour ensuite s’installer au YMCA, le club s’estime très choyé de l’aide de la Ville pour s’implanter au complexe sportif.

Le club de nage synchronisée déménagera également au complexe sportif.