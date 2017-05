Vision du fleuve à Place Vertu

L’artiste-peintre laurentien Étienne Côté a dévoilé son triptyque à Place Vertu, lundi. L’œuvre «Embarque avec nous», qui a remporté le concours d’art Canada 150, sera exposée pendant deux mois. Elle fera également l’objet d’un concours de photo pour les clients du centre d’achat.

«Elle représente l’évolution d’un village en temps et en couleurs», explique l’artiste né à Saint-Laurent, qui définit son travail comme semi-figuratif.

Étienne côté croit que l’originalité de son concept, avec une barque devant le tableau, ainsi que la représentation du fleuve Saint-Laurent «par lequel tout est arrivé au Canada», lui a permis de remporter ce concours dans le cadre du 150e anniversaire du pays.

«Cette œuvre rend hommage au passé, au présent et à l’avenir de notre pays, mais elle célèbre aussi l’immense talent de notre communauté artistique locale», souligne le directeur de Place Vertu, Tony Viola.

Les clients pourront quant à eux tenter de gagner des cartes-cadeaux et un voyage en se prenant en photo devant le tableau jusqu’au 31 mai et en partageant le cliché sur Facebook ou Instagram avec le mot-clic #PortraitsdePV et @PlaceVertu.

«Embarque avec nous» est présentée à Place Vertu, 3131, boulevard de la Côte-Vertu, Entrée 2.