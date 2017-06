Course en fauteuil roulant: Lee Leclerc devient le plus rapide du pays

L’athlète de Saint-Paul Lee Leclerc a établi un nouveau record canadien dans la course de 1500 m en fauteuil roulant. C’est lors de la deuxième soirée sélect du club d’athlétisme Saint-Laurent, le 27 mai dernier, que le Lanaudois a réalisé cet exploit remarquable.

«Disons que ça se prend bien et que je suis vraiment content», a commenté celui-ci quelques jours après avoir battu l’ancien record de 3 min 51 s 60 en réalisant un temps de 3 min 48 s 61. Lors d’une compétition en Arizona, les 13 et 14 mai, Lee a également battu ses records personnels à la course du 200 m et à celle du 800 m.

Il s’agit d’une progression impressionnante pour l’athlète qui pratique ce sport depuis deux saisons seulement. « Lee a appris en une année ce que j’apprends aux autres en deux ans. Il est très motivé et a une volonté incroyable à monter les échelons et à progresser. C’est un modèle et un leader », avait commenté son entraîneur, Richard Tétreault, à ses débuts.

Dans quelques semaines, Lee aura la chance de se qualifier pour les Jeux du Canada de Winnipeg. Pour ce faire, il devra terminer parmi les deux meilleurs participants de sa catégorie lors d’une course qui se tiendra à Sherbrooke. « Je suis très confiant d’y arriver et les chances sont très hautes pour que je participe à l’événement au mois d’août », a ajouté l’athlète de 30 ans.

Peu à peu, Lee Leclerc se rapproche de son objectif ultime, participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. « Bientôt, je devrais savoir si je fais l’équipe mondiale. Il n’y a rien de sûr, car j’ai encore bien des choses à améliorer, mais j’aimerais vraiment cela. Pour le moment, je m’entraîne beaucoup et je tente constamment d’avoir de meilleurs temps. »

Rappelons que Lee Leclerc est né avec une forme de paralysie cérébrale, la diplégie spastique, qui a fait en sorte que les muscles de sa jambe gauche se sont mal développés. Cela ne l’a toutefois jamais empêché d’être un grand sportif et d’avoir une détermination à tout casser.