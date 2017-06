Saint-Laurent lance un programme d'incitation à l'activité physique

Quatre personnalités sportives inciteront les jeunes de Saint-Laurent à faire du sport cet été et à profiter des nouveaux équipements du Complexe sportif.

La médaillée de bronze en soccer aux Jeux de Rio, Josée Bélanger, fait partie des ambassadeurs. «J’ai commencé à jouer au soccer parce que ma municipalité avait une ligue et des installations, c’est là que tout a débuté pour moi», a-t-elle raconté lors de l’inauguration du bâtiment, lundi.

L’ancien maraudeur des Alouettes de Montréal, le Néo-Brunswickois Matthieu Proulx initiera les enfants au football. Bruny Surin, médaillé d’or à Atlanta en 1996, sera l’inspiration en athlétisme. La Laurentienne Jacqueline Simoneau complètera le quatuor et fera une démonstration de nage synchronisée lors de la Fête de la rentrée sportive, le 19 août.

«Ça prend quelqu’un de grand comme Bruny Surin pour faire rayonner notre sport», assure la présidente du club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect, Edvige Persechino. Une salle d’entrainement, ouverte aux athlètes d’élite comme à ceux qui souhaitent se remettre en forme, sera gérée par ce club. Ce dernier continuera par ailleurs d’utiliser la piste Ben-Leduc, qui sera bientôt rénovée.

Les quatre ambassadeurs visiteront les jeunes de l’arrondissement dans leurs écoles et les camps de jour pour donner des conférences et offrir des ateliers dans leurs disciplines.

Activités

Les Laurentiens auront accès au Complexe sportif dès lundi prochain. Le bain libre sera ouvert de 9h à 20h en semaine et jusqu’à 17h le week-end dans la piscine récréative, tandis que le bassin de 25 mètres sera réservé aux adultes de 7h à 9h, 11h à 13h et 18h à 20h du lundi au vendredi.

Petits et grands pourront également utiliser les terrains de badminton et de tennis de table en soirée et la fin de semaine sur réservation. Le terrain de soccer sera également accessible pendant certaines plages horaires, soit pour les 16 ans et plus, soit pour les 45 ans et plus.

Quelques places sont encore disponibles pour les camps de jours sportifs qui auront chaque semaine une thématique différente, du 26 juin au 18 août. Ils sont destinés aux enfants de 7 à 11 ans. Le club de gymnastique propose également un camp qui se tiendra tout l’été à la palestre du complexe.

La programmation d’automne sera présentée le 19 août. De nouvelles activités devraient voir le jour, notamment dans la piscine avec de l’aqua-spinning et de l’aqua-yoga.

Horaires du Complexe sportif à partir du 26 juin

Bains libres dans la piscine de 25 m (18 ans et +)

Lundi au vendredi: 7h à 9h, 11h à 13h et 18h à 20h

Bains libres dans la piscine récréative (pour tous)

Lundi au vendredi: 9h à 20h

(priorité entre 11h et 15h aux camps de jour de l’arrondissement)

Samedi et dimanche: 9h à 17h

Badminton (pour tous)

Lundi, mercredi et vendredi: 19h à minuit

Dimanche: 13h à 17h

Tennis de table (pour tous)

Mardi et jeudi: 19 h à minuit (gymnase)

Samedi: 8 h à 12 h (gymnase)

Soccer libre (16 ans et +)

Mardi: 20h15 à 21h45

Jeudi: 11h45 à 13h15

Vendredi: 18h15 à 19h45

Dimanche: 14h30 à 16h

Soccer libre (45 ans et +)

Lundi: 20h15 à 21h45

Mercredi: 11h45 à 13h15

Dimanche: 14h30 à 16h

Inscription à l’accueil du Complexe sportif (2385, boulevard Thimens) ou du Centre des loisirs (1375, rue Grenet) ainsi qu’en ligne sur ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne.

Inscription aux camps de jour

514 855-6110 ou ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/camps

514 748-7707 ou gymslic.com