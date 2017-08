Nouveau studio de danse à Saint-Laurent

Des cours de samba brésilienne, krump et house viendront s’ajouter au ballet, à la danse contemporaine et à la claquette à Saint-Laurent. Le studio Impulse, mené par une équipe de danseurs professionnels, ouvrira en septembre au Centre des loisirs.

«Nous voulons être polyvalents et faire découvrir un maximum de styles de danse ainsi que leurs racines», souligne la responsable du studio, Marie-Denise Bettez.

Forte de 11 ans d’enseignement et diplômée de l’École de danse de Québec, elle offrira une classe technique et de création chorégraphique en contemporain pour les adolescents, en plus de mettre sur pied une troupe précompétitive.

«J’ai toujours été intéressée par le mouvement, indique celle qui a commencé la danse à l’âge de 11 ans dans un centre communautaire. Ces cours peuvent être l’occasion de développer des passions.»

Aussi responsable des classes de samba brésilienne pour adultes, Mme Bettez sera entourée de six autres professeurs ainsi que du danseur Danny Morissette, qui l’assiste dans la mise sur pied du studio.

«L’objectif de la danse est de se mettre en forme, mais aussi de prendre conscience de son corps et de s’ouvrir à de nouvelles choses, voire de développer un esprit d’équipe», précise le danseur contemporain, qui enseigne également le hip-hop et la breakdance depuis 10 ans.

Des sessions seront offertes pour les enfants dès 3 ans, notamment en ballet et en éveil à la danse. Il y aura aussi des initiations à la claquette et au jazz. La house, un style né dans les discothèques, et le hip-hop seront proposés aux enfants comme aux adolescents et aux adultes, avec notamment une troupe précompétitive pour les 10 à 17 ans. Le krump est quant à lui un courant du hip-hop, qui officie le plus souvent sous forme de battles, né dans les quartiers populaires de Los Angeles.

«Les classes multistyles, pour les adolescents, seront peut-être une surprise», promet Mme Bettez. Parmi les autres nouveautés, la création lyrique consistera en une heure de travail sur une chorégraphie sur ce style de musique.

Résidence

Lors de l’appel à propositions pour renouveler la programmation de cours de danse au Centre de loisirs, lancée en février par l’arrondissement, Mme Bettez a ajouté une demande de résidence en création. Cette suggestion est toujours à l’étude par la municipalité.

«Ce serait une grande plateforme pour développer des projets avec les élèves et les professionnels, alors que tout notre corps professoral est impliqué dans le milieu», indique M. Morissette.

L’expérience et l’expertise des enseignants sont d’ailleurs ce qui avait retenu l’attention de l’administration laurentienne lors de la sélection.

«J’ai réalisé plusieurs projets avec des non-danseurs et cela apporte beaucoup, ils ont une belle spontanéité, indique M. Morissette. Il faut aborder les cours avec les forces de chacun.»

Les classes sont ouvertes à tous, sans distinction de sexe ou de physique. «Chaque personne a le droit d’apprendre à évoluer avec son propre corps», complète Mme Bettez.

Un spectacle se tiendra à la fin de chaque session d’automne et d’hiver au Centre des loisirs.

Inscriptions sur Loisirs en ligne à partir du 14 août, 8h30. Inscriptions en personne au Centre des loisirs (1375, rue Grenet) le dimanche 27 août, de 10h à 17h, pour les 3 à 11 ans et le lundi 28 août, de 17h à 20h, pour les 12 ans et plus.

Plus d’infos

438 887-7037

studiodedanseimpulse@hotmail.com

facebook.com/studiodedanseimpulse