Le parc du Bois-Franc de Saint-Laurent plus convivial

Des jeux d’eaux, des aires d’exercice et autres aménagements sont maintenant accessibles aux Laurentiens au parc du Bois-Franc. La phase des travaux entre la rue de l’Équateur et le bassin Suroît est maintenant terminée.

Des nouveaux sentiers pédestres et des belvédères ont été aménagés en bordure du lac D. Un terrain de basket-ball et une scène avec des gradins ont aussi été construits. Les activités hivernales ne seront pas en reste avec la présence d’une patinoire temporaire, un rond de glace et un mini chalet.

Les nouvelles installations réalisées par la firme Urbex Construction au coût de 3,5 M$ s’étendent sur une surface de près de 18 000 m².

Prochaines étapes

D’ici le mois d’octobre, s’ajouteront des exerciseurs, des éléments végétaux et un système de recirculation destiné à améliorer la qualité de l’eau dans le bassin du Suroît. L’investissement pour cette nouvelle phase est de 1,7 M$.

«Une fois toutes les phases terminées, la superficie du Parc sera de 15 hectares et aura nécessité un investissement de 10 M $», indique la chargée de communication de Saint-Laurent, Marie-Noël Pichelin.

À partir de 2019, à l’est de la rue Kenneth-Patrick, seront aménagés deux aires de jeux pour les enfants, un parc canin et deux stations d’exercice.