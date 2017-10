Capitaine Sirop candidat

Résident de Saint-Laurent depuis 21 ans, Mario Bonenfant se présente au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de la Côte-de-Liesse. Celui qui est mieux connu sous le nom de «Capitaine Sirop» et créateur de l’érablière urbaine souhaite inciter les citoyens à participer davantage à la vie publique. Il veut aussi créer de meilleurs liens entre les organismes communautaires et les industries, notamment en développant l’économie sociale.

«Je me stationnerai à plusieurs endroits avec ma table et quelques chaises pour informer les citoyens et, lorsque ma table ne sera pas ouverte, car au travail, elle se transformera en boîte à suggestions où chacun pourra y mettre une suggestion», explique M. Bonenfant qui sillonnera l’arrondissement à bord de son pick-up jaune.

Cinéaste de formation, il voudrait «comme entrée en matière à de plus grandes questions», profiter de cette campagne pour projeter sur la place publique Rodolphe-Rousseau le film oscarisé Voisins de Norman McLaren, réalisateur canadien qui a donné son nom à un autre district de Saint-Laurent.

M. Bonenfant a d’ailleurs envisagé de se présenter dans le district de Norman-McLaren, mais la «dame de cœur au poste depuis 1982 semble vraiment y être toujours très appréciée après consultation de nombreux citoyens sur le terrain», précise-t-il.

C’est pourquoi il garde cette «carte retournée» pour le fils du conseiller sortant, Jacques Cohen d’Équipe Coderre. Il affrontera également Julio Rivera de Projet Montréal.