La parole aux candidats à la mairie de Saint-Laurent 5/5

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Saint-Laurent aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Quels sont vos objectifs en développement durable? Comment souhaitez-vous réduire la consommation d’énergie à Saint-Laurent?

Alan DeSousa

Équipe Coderre

Après avoir consulté nos résidents, mon administration a adopté en août 2017 nos objectifs et plans d’action pour le développement durable et la conservation de l’énergie.

Ils comprennent:

• Des stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % d’ici 2020.

• Des mesures concernant nos bâtiments, les systèmes de transport, l’éclairage public et la gestion des déchets.

• Des objectifs de développement durable plus ambitieux pour protéger la biodiversité, mieux gérer nos ressources, développer le quartier pour favoriser des communautés en santé et des mesures de transition vers une économie plus verte.

Nos solides réalisations environnementales rendent nos stratégies crédibles pour être encore meilleures à l’avenir.

Further to consulting our residents, our objectives and action plans for sustainable development and energy conservation were adopted by my administration in August 2017. They include:

• Strategies to reduce greenhouse gas emissions by 25% by 2020.

• Measures that touch our buildings, transportation systems, street lighting and waste management.

• Sustainable development objectives that go further to protect biodiversity, better manage our resources, achieve neighbourhood development for healthy communities, and transition to a greener economy.

With a strong environmental track record, we have credible strategies to be even better in the future.

Nora Chénier-Jones

Projet Montréal

Nous proposons:

• Une analyse des gaz à effets de serre (GES) provenant de l’arrondissement pour devenir sobres en carbone

• L’installation de poubelles à tri sur nos artères, dans nos parcs et lieux achalandés

• Une analyse de la santé des arbres afin de les traiter ou préserver et assurer la plantation de 1000 nouveaux par année

• L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

• Amélioration de la desserte de transport en commun

• L’augmentation des mesures de transport actif (pistes cyclables sécurisées et traverses piétonnes)

• Une réduction de l’utilisation de l’auto en solo par l’augmentation des services d’automobiles en libre-partage.

• La mise en œuvre de projets d’agriculture urbaine, notamment avec les écoles du quartier, les familles et les ainés.

Our propositions:

• Increased active transportation measures (securing bicycle lanes and pedestrian crossing)

• Installation of charging stations for electric vehicles

• Improved de public transit system

• A reduction in solo car use by increasing free-sharing automobiles.

• The installation of sorting bins on our arteries, in our parks and busy places

• A tree health analysis to treat or preserve and plant 1,000 new trees per year

• The implementation of urban agriculture projects, including neighborhood schools, families and seniors.

• An analysis of Greenhouse Gases (GHGs) from the borough