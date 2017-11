Pâtisserie vegan et sans gluten

Avec les desserts végétaliens, crus et sans gluten de Nabati Foods, Mazen Majzoub veut offrir le plus large choix de saveurs possible aux personnes vegans et/ou intolérantes au gluten, tout en faisant la promotion d'un mode de vie sain. Patrick Sicotte/TC Media Previous photo Next photo







Se sucrer le bec avec des desserts végétaliens et sans gluten est désormais possible à Saint-Laurent. Le tout nouveau Nabati Bistro, sur la rue Saint-Louis, propose des pâtisseries crues ainsi que des plats et des breuvages.

Lorsque l’entreprise albertaine a décidé de s’implanter au Québec, le Laurentien Mazen Majzoub a tout de suite été séduit par l’aventure. Avec une équipe d’environ cinq personnes, il distribue leurs desserts vegans et sans gluten au Québec et gère le bistro, un concept nouveau pour la compagnie basée à Edmonton.

«Je croyais en l’idée, explique M. Majzoub, gestionnaire d’opération. Nous avons besoin de donner des alternatives saines aux gens. Nous offrons beaucoup de saveurs.»

Une dizaine de gâteaux différents sont effectivement proposés dans le café situé à l’angle du boulevard Marcel-Laurin. Il est possible de déguster un tiramisu à base de noix de cajou et de dattes, des boules à la pistache ou encore un gâteau à la lavande et aux bleuets.

Les ingrédients, dont la liste complète est disponible dans le menu, sont biologiques et sans OGM. Malgré les couleurs vives qui ornent certains desserts, aucun colorant artificiel n’est utilisé. Tout provient de fruits et de légumes. Des alternatives au sucre, comme du sirop d’agave, édulcorent les recettes.

«Nous nous assurons qu’il n’y a aucun contact allergène, ajoute M. Majzoub. C’est très exigeant, mais nous ne voulons prendre aucun risque pour nos clients qui ne peuvent pas manger de gluten.»

Le bistro offre également du café et du thé, qui provient de son partenaire Orienthé, sur le Plateau-Mont-Royal. Des salades et des assiettes de falafels sont aussi proposées. Le gestionnaire espère étendre prochainement la carte, notamment avec des déjeuners.

«Je pense qu’il y a une prise de conscience de l’importance de manger sainement, souligne-t-il. Beaucoup de maladies pourraient être évitées en ayant de meilleures habitudes de vie. Je crois au végétalisme, au régime sans gluten et au bio.»

Partenaires

Au-delà du bistro, les principales activités de Nabati sont les services de traiteur et la distribution. En plus d’Orienthé, les desserts sont disponibles dans certaines succursales de Copper Branch et Presse Café.

«Nous sommes ouverts à travailler avec tout restaurant, précise M. Majzoub. Nous voulons donner des options au plus grand nombre de consommateurs.»

Pour ce volet, Nabati Bistro s’est installé près de l’autoroute à Saint-Laurent, une localisation que M. Majzoub juge très centrale.

«C’est cependant un défi pour le bistro, car ce n’est pas comme un centre d’achats, nous devons attirer l’attention», confie-t-il.

Située entre un dépanneur et un restaurant fermé, sur un petit stationnement, le petit commerce à l’allure modeste laisse découvrir un intérieur accueillant, avec sa décoration épurée et ses quelques tables. M. Majzoub est confiant, il croit au changement, «les actions positives en entraînant d’autres».

Nabaji Bistro est ouvert tous les jours au 1859, rue Saint-Louis. Plus d’infos sur la page Facebook Nabatibistro.