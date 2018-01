Des employés en colère

La faillite de la Pâtisserie de Gascogne est un choc pour les employés qui ont accumulé plusieurs heures supplémentaires durant les Fêtes, malgré les rumeurs qui courraient depuis quelque temps. Le 30 décembre, le directeur général les avait assurés que l'entreprise «avait encore de belles années devant elle». Isabelle Bergeron/TC Media Previous photo Next photo





Manque d’effectif et de modernisation, mauvaise gestion, impuissance face à une direction qui ne voulait rien entendre, les employés de la Pâtisserie de Gascogne sont amers à la suite de la fermeture subite de l’entreprise en faillite le 4 janvier.

La veille, la directrice des ventes Patricia Angiolin a été appelée tard dans la soirée. Le directeur général, Jacques Le Guern, lui confiait alors la lourde tâche d’annoncer la mauvaise nouvelle aux travailleurs des sept succursales, dont celle du boulevard Marcel-Laurin, à Saint-Laurent.

Seuls quelques-uns ont été joints. Les autres se sont butés à leur arrivée au travail le jeudi matin à une porte close, dont les serrures avaient été changées.

Celle qui compte 22 ans d’ancienneté déplore le manque de respect et la mauvaise gestion de la direction. «Notre modèle était désuet et nous n’avons pas su nous adapter aux nouvelles technologies. Notre site Internet n’avait jamais été mis à jour depuis sa création en 2012 par exemple», concède Mme Angiolin.

Même son de cloche chez un ancien gérant de la succursale de Laval qui préfère garder l’anonymat. «C’était une entreprise gérée comme en 1980. Tout était fait au crayon et au papier, les commandes et l’inventaire. On ne savait même pas quel produit nous rapportait le plus, nous n’avions pas de fiches techniques», précise-t-il.

Ni les employés ni même la directrice des ventes n’auraient eu accès aux recettes du jour ou à plus long terme. Les caisses étaient envoyées à la fin de la journée directement aux patrons, sans même être comptées.

Baisse des ventes

Plusieurs autres facteurs entreraient en ligne de compte pour expliquer la faillite de l’entreprise fondée il y a 60 ans.

«Le plus important était que les ventes n’étaient plus au rendez-vous, explique Pierre Plante, le conseiller au Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC). C’est un secteur haut de gamme où on développe une pâtisserie avec des produits naturels, de qualité, fait sur une base de cuisine française. Et aujourd’hui, le monde n’a peut-être plus les moyens de se payer cela.»

Il ajoute aussi que le chiffre d’affaires des deux plus récentes succursales de Jean-Talon et Rosemère, ouvertes en 2016, était en deçà des pronostics prévus. M. Plante souligne aussi la difficulté de recruter une main-d’œuvre expérimentée.

Pour sa part, Patricia Angiolin ajoute que les équipes étaient réduites, ce qui l’a conduite, comme d’autres employés, à un épuisement professionnel.

Convention collective échue

Voilà un an que les employés attendaient le renouvellement de leur contrat de travail, échu. «On avait fait 15 demandes pour la nouvelle convention collective, et puis on a dû réduire à 7», explique Mel Goyer, une des trois délégués syndicaux.

Les employés voulaient entre autres un remboursement de 50$ pour les habits et les chaussures, inclure les pourboires pour les paiements par cartes et augmenter le nombre d’employés à temps plein, car seulement sept des 94 employés des magasins étaient permanents.

À la fin novembre, un mandat de grève a été demandé pour faire pression sur la direction, mandat qui n’a pas été obtenu.

Les employés restent tout de même solidaires. Ils ont organisé une réunion quelques jours après leur mise à pied. Ils ignorent s’ils seront payés pour toutes les heures supplémentaires qu’ils ont faites durant la période très achalandée des Fêtes.

Tous attendent désormais l’officialisation de la faillite pour commencer à récupérer leurs relevés d’emplois et leurs effets personnels afin d’entamer la suite de leur carrière.

Le syndic de faillite MNP serait chargé de liquider les actifs.

Il a été impossible de joindre un membre de la direction des pâtisseries de Gascogne.