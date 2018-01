Conseil du 9 janvier 2018 en bref

Remorquage

L’arrondissement peine à trouver des remorqueuses pour les périodes de chargement de la neige et un contrat supplémentaire a été accordé à Groupe Direct Ouest / Transport Goineau pour 80 000 $ pour deux remorqueuses cet hiver. L’arrondissement a besoin de sept remorqueuses, provenant de trois firmes différentes, pour déplacer les voitures en infraction. Le coût total s’élève à 240 000 $.

Squares Nordet et Rambler

Une dépense supplémentaire de près de 50 000 $ est nécessaire pour la préparation des plans et devis de l’aménagement des squares Nordet et Rambler, qui seront situés dans les nouveaux développements résidentiels de Bois-Franc. En avril, un contrat de 196 000 $ avait été accordé à Stantec Experts-conseils, mais des travaux de décontamination ont dû être supervisés par l’entrepreneur. L’aménagement des squares devrait être réalisé cet été.

Contribution financière

Saint-Laurent soutiendra financièrement la Commission sportive du Lac Saint-Louis, pour l’organisation de ses activités en tant que mandataire des Jeux du Québec, avec l’octroi de 1 000 $. L’arrondissement a été représenté par 15 athlètes lors des Jeux à Alma l’hiver dernier.

Webdiffusion

Les séances du conseil sont maintenant diffusées depuis six mois sur le site webtv.coop. Plusieurs dizaines de personnes ont profité de la vidéo en direct ou en différé. La séance la plus populaire fut celle d’octobre, avec 75 visionnements.