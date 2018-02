Première compétition au Complexe sportif

Le club de gymnastique artistique de Saint-Laurent tenait pour la première fois sa compétition annuelle à la palestre du Complexe sportif, où il a déménagé l’été dernier. Gymslic a accueilli sept autres clubs du Grand Montréal, qui ont tous réalisé de bonnes performances dans l’espace encore flambant neuf du boulevard Thimens.

Quelque 185 gymnastes féminines étaient réunies samedi et dimanche au 3e étage du Complexe sportif.

«C’était notre première expérience au Complexe, souligne la directrice générale du club, Marie-Ève Parent. L’espace est plus vaste, nous avons eu d’excellents commentaires.»

Une quarantaine de bénévoles ont tout de même dû s’atteler au réaménagement de la palestre, car celle-ci n’accueille habituellement pas de spectateurs.

En plus des 35 gymnastes de Gymslic, celles des clubs Jeune Aire de LaSalle, Gymibik de L’Île-Bizard, Gymnitours de Lachine et Wimgym de Dorval se sont jointes à cette compétition du Lac Saint-Louis. Trois clubs d’autres régions, Gymini de Vaudreuil-Soulanges, Excel Gym de la Rive-Nord et Gym Annalie de Lanaudière, sont venus compléter le tableau.

«Les résultats furent équitables entre tous les clubs, dans chacune des catégories», ajoute Mme Parent.

Réunissant des jeunes filles de 5 ans à plus de 11 ans de niveau précompétitif, l’événement comprenait une série de six appareils. Celles de moins de 8 ans, en programme d’initiation Défi 1 et 2, ainsi que celles du Circuit régional (CR) 2 devaient se démarquer aux barres, poutre, trampoline, saut, sol et tumbling. Celles du CR 1 n’avaient que les cinq premiers appareils.

Les gymnastes de niveau compétitif CR 3 avaient quant à elles bien performé lors de la Wimgym Cup, en janvier. Camille Racine, de CR 3 novice avancé, avait notamment obtenu une 1re place en tumbling, une série de figures acrobatiques au sol.

Relâche

Lors de la semaine de relâche, le club Gymslic propose un camp pour les filles 6 à 12 ans et les garçons 6 à 9 ans. Saut, barres, poutre et trampoline sont au rendez-vous ainsi que du bricolage, des jeux et une sortie.

Les 6 et 8 mars seront les journées de «Gymnastique en folie» au Complexe sportif. De 10h à 12h, les 6 à 12 ans pourront découvrir les appareils à la palestre au coût de 5 $ par personne. L’inscription se fait sur place seulement. En participant à cette activité, les enfants prennent part au Défi 5/30 afin de promouvoir les saines habitudes de vie dans l’arrondissement.

Pour plus d’infos

gymslic.com