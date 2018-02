La relâche sous le signe du 125e

La semaine de relâche, du 3 au 11 mars, sera l’occasion de célébrer les 125 ans de Saint-Laurent avec une réédition de la projection multimédia L’Historiscope, qui fut un succès lors des étés 2013 et 2014.

L’histoire de Saint-Laurent sera de retour sur la façade de l’église de Saint-Laurent, au 805, avenue Sainte-Croix, du 4 au 10 mars, à 18h30. Pour la première, ce montage graphique sera accompagné de chocolat chaud et bretzels offerts gratuitement, si les conditions climatiques le permettent.

Pour célébrer le lancement de la programmation du 125e anniversaire de l’incorporation de Ville de Saint-Laurent, la mairie sera ouverte au public le dimanche 4 mars, de 13h à 18h. L’événement débutera à l’extérieur, avec la présence des autos-patrouilles de la Sécurité urbaine et d’une chenillette déneigeuse qui pourront être explorées par petits et grands. Le parcours se poursuivra à l’intérieur avec une visite exclusive de la mairie, puis une exposition du Musée McCord sur l’histoire de Saint-Laurent, dans la salle du conseil. Café et desserts seront servis au 777, boulevard Marcel-Laurin.

Passeport de la semaine de relâche

La visite de la mairie fait partie des activités inscrites au Passeport de la semaine de relâche, que les jeunes peuvent faire estampiller à leur passage dans chacun des lieux de l’arrondissement. Pour chaque activité effectuée, l’enfant obtient un sceau sur le document et court la chance de gagner des prix.

Le lancement de la semaine aura lieu au Complexe sportif, situé au 2385, boulevard Thiemens, le samedi 3 mars, de 13h30 à 16h. Des activités sportives familiales s’y tiendront à l’intérieur comme à l’extérieur avec l’objectif de promouvoir les saines habitudes de vie. Il est fortement recommandé d’apporter ses vêtements et souliers de sport ainsi qu’un costume de bain et des patins à glace.

Toute la semaine, le Complexe sportif accueillera petits et grands pour de la gymnastique, du tennis de table, du soccer, du badminton, du mini-tennis, du basketball et de la natation. Il est nécessaire d’avoir la carte biblio-loisirs et de s’inscrire sur place ou sur le site web Loisirs en ligne.

L’aréna Raymond-Bourque, au 2345, boulevard Thiemens, accueillera les Laurentiens de 13h à 15h, du 5 au 9 mars, pour le patinage libre. L’entrée est à 2$ par enfant et 3$ par adulte. La piscine du YMCA Saint-Laurent, au 1745, rue Décarie, sera quant à elle accessible gratuitement.

Le Petit Gym de Saint-Laurent, qui propose de la gymnastique, du karaté et de la danse aux enfants de 3 à 12 ans, aura un camp de relâche du 5 au 9 mars, de 9h à 16h. Les réservations se font au 514 331-1496.

Culture

De nombreuses activités culturelles figurent également dans le Passeport de la semaine de relâche. Le Centre des loisirs, situé au 1375, rue Grenet, deviendra le théâtre de spectacles et projections de films sur l’heure du dîner ainsi que d’ateliers de danse et de peinture.

Le Musée des maîtres et artisans du Québec, au 615, avenue Sainte-Croix, sera accessible gratuitement de 9h à 17h en semaine et à partir de 12h le week-end. Petits et grands pourront y confectionner des étampes, des bracelets et des marionnettes notamment lors d’ateliers. L’inscription est requise au 514 747-7367.

Les deux bibliothèques seront ouvertes à tous pour l’emprunt de documents ainsi que pour des sessions de jeux. Le nain de jardin Bibo, créé l’illustrateur Yayo en résidence à la bibliothèque du Boisé, s’y promènera du 5 au 11 mars et ce sera la tâche de tous de le trouver. Au Centre d’exposition Lethbridge, situé dans la bibliothèque du 2727, boulevard Thiemens, des jeux en lien avec l’exposition Par un côté des choses se tiendront tous les jours de 11h à 17h.

Avec l’organisme VertCité, ce sera l’occasion de sortir de la bibliothèque située à l’orée du parc Marcel-Laurin grâce à une activité en plein air sur la vie hivernale des animaux le 8 mars, à 14h. Les intéressés doivent s’inscrire au 514 744-8333.

Chameran et Place Benoit

Dans le quartier Chameran, le chalet du parc Painter offrira une semaine de relâche créative avec des ateliers pour toute la famille. La mini-bibliothèque de Chameran sera ouverte pour l’emprunt de documents et accueillera l’illustrateur Yayo pour un atelier pour les 6 ans et plus, le 6 mars. Les inscriptions se font sur place, le 28 février, de 17h à 19h, et le 1er mars, de 9h30 à 11h30, au 260, rue Marcotte.

Yayo se rendra également à Place Benoit, le 5 mars, à 14h, pour un atelier avec les enfants. Il sera aussi possible d’emprunter des documents sur place le même jour, de 16h à 17h30.

Plus d’infos

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent