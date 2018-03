Sculpter la diversité

Divers-Cité

À l’occasion de la semaine d’actions contre le racisme, le Musée des maîtres et artisans du Québec accueillera deux collectifs, l’Atelier 213 et Xylon-Québec. Le thème de «La diversité culturelle dans nos cités enrichit tous et chacun» a inspiré 62 artistes sculpteurs et graveurs.

Le vernissage de l’exposition est le 21 mars, à 18h, au 615, avenue Sainte-Croix. Les œuvres seront visibles jusqu’au 22 avril, du mercredi au dimanche de 12h à 17h. Pour plus d’infos: 514 747-7367 et mmaq.qc.ca