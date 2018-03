Robot de la victoire

L'Express-O de l'école secondaire Saint-Laurent a pour la première fois remporté un prix du design industriel lors de la compétition de robotique FIRST. Gracieuseté/Bruno Bastos Previous photo Next photo





L’équipe de robotique de l’école secondaire Saint-Laurent termine sa saison avec plusieurs prix, dont celui du design industriel à la compétition de Finger Lakes, dans l’État de New York. L’Express-O est également la seule formation à avoir arraché une victoire aux gagnants de ce tournoi régional.

«Nous sommes vraiment fiers du prix du design industriel, qui est le plus représentatif, car il démontre les qualités mécaniques impeccables, le design graphique impressionnant et l’amélioration du mode autonome de notre robot», souligne l’enseignant et coordonnateur du programme de robotique à l’école, Bruno Bastos.

L’Express-O s’est classée 19e sur les 50 équipes nord-américaines présentes, samedi. Même si l’équipe laurentienne a réussi à battre les champions en titre en quarts de finale grâce à sa stratégie, elle n’a pas pu se qualifier pour le championnat de Détroit.

«Il y a un facteur chance, ajoute M. Bastos. Nous allons faire un bilan afin de mieux comprendre pourquoi nous ne sommes pas choisis dans les meilleures alliances.»

Cette année, l’objectif du robot des compétitions FIRST, qui signifie «Favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie», était de placer des cubes sur une balance, une bascule ou dans un coffre adverse.

Après avoir gagné trois prix et la compétition québécoise BetaBot cet automne, l’équipe laurentienne s’est illustrée au Festival de robotique de Montréal, au début du mois. Elle y a remporté le prix de l’image, qui récompense notamment l’intégration esthétique visuelle du robot et de l’équipe.

L’Express-O avait également organisé un colloque pour les équipes de la province ainsi que les qualifications de la ligue LEGO FIRST (FLL).