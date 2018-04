Partager l’esprit sportif

L’équipe de hockey balle de l’école Peter Hall s’exerce au gymnase du campus de Saint-Laurent en prévision du Défi sportif AlterGo. Isabelle Bergeron/TC Media Previous photo Next photo



Fiers de porter les couleurs de leur équipe, les joueurs de hockey balle de l’école Peter Hall se préparent en vue du Défi sportif AlterGo. Ces jeunes font partie des 96 étudiants de l’établissement laurentien qui participeront à la 35e édition, du 23 au 29 avril à Montréal.

«Dès le début de l’année scolaire en septembre, les élèves demandaient quand allait être le Défi et s’ils allaient avoir une équipe de hockey balle encore cette année. Ils sont tous vraiment enthousiasmés par l’événement», raconte l’enseignant, Ian Segal.

À la barre de l’entraînement de hockey balle, il mentionne que les joueurs – âgés de 12 à 21 ans – pratiquent chaque semaine depuis quelques mois afin d’être prêts pour les compétitions, qui se dérouleront au Complexe sportif Claude-Robillard. «Se retrouver ensemble, avec l’ambiance qui règne sur place et les gens qui les encouragent. C’est une expérience formidable pour eux», observe M. Segal.

Équipe

Le Défi sportif AlterGo, dont la mission est de soutenir l’intégration sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle, permet l’accès à différents sports. Au-delà des contraintes, les athlètes sont appelés à repousser leurs limites et à mettre leurs forces individuelles à contribution au sein du groupe.

«Ils apprennent à jouer en équipe, à s’aider les uns et les autres. C’est valorisant pour eux de représenter l’école tous ensemble», souligne l’enseignant.

Le témoignage de Jonathan, le gardien de but de la cohorte de hockey balle, vient confirmer la dimension positive de l’événement. «Je travaille fort depuis six ans environ. J’ai commencé en tant que joueur et puis je suis devenu gardien. J’adore être responsable de protéger le filet, faire partie de l’équipe et porter l’uniforme», lance fièrement l’étudiant âgé de 20 ans.

Pour certains comme lui, cette 35e édition ne sera pas la première. D’autres, comme le cadet du groupe de hockeyeurs, connaîtront leur baptême fin avril.

M. Segal mentionne d’ailleurs le fort taux de participation. Sur les quelque 240 étudiants de l’établissement du boulevard de la Côte-Vertu, pas moins de 96 se sont inscrits cette année. De ce nombre, 61 sont des élèves du niveau primaire.

L’athlétisme, le mini-marathon et le volleyball font également partie des sports pratiqués par les jeunes de l’école Peter Hall, qui est fidèle au Défi depuis plus de dix ans.

À noter qu’une vingtaine d’étudiants de l’école Summit de Saint-Laurent seront aussi présents aux compétitions, notamment en hockey balle, basketball et natation.

Depuis sa création en 1984, l’événement réunit annuellement au-delà de 6000 athlètes du Québec, du Canada et d’une quinzaine de pays.