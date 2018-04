Fleurir sa maison

Les Laurentiens peuvent d’ores et déjà se préparer à avoir le plus beau des jardins. Le juge du concours annuel d’embellissement Maisons fleuries scrutera les aménagements visibles de la rue en juillet et en août, pour dévoiler les lauréats cet automne. L’inscription n’est pas obligatoire pour remporter un prix, mais donne l’assurance que le spécialiste en horticulture qui sélectionnera les gagnants inspectera l’aménagement.

Un total de 30 récompenses seront remises, dont 16 dans la catégorie résidentielle et 9 dans celle des jardins communautaires. Parmi les cinq grands prix, celui de la biodiversité s’inspire des critères du programme de certification d’Espace pour la vie, qui vise à créer des habitats pour les oiseaux et les papillons monarques.

L’an dernier, deux nouveaux secteurs, Bois-Franc et du Nouveau-Saint-Laurent, ont été ajoutés au concours qui existe depuis 1981, afin de refléter l’important développement résidentiel de l’arrondissement.

Les inscriptions se font en personne au Bureau du citoyen (777, boulevard Marcel-Laurin), du 9 au 18 mai. Une preuve de résidence est exigée. En retour, les participants obtiendront un coupon pour un rabais de 10 % et une boîte à fleurs gratuite dans l’une des pépinières partenaires.

Le Bureau du citoyen est ouvert de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, jusqu’à 19h les mercredis.