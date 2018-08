Redécouvrir Saint-Laurent

Les Laurentiens pourront replonger dans le passé en prenant part aux visites guidées mises en place par l’arrondissement et L’Autre Montréal, un organisme à but non lucratif (OBNL) spécialisé en explorations urbaines. Des circuits de trois heures auront lieu le week-end du 11 août.

À bord d’un autobus et accompagnés d’un guide de L’Autre Montréal, les participants visiteront différents édifices municipaux, les principaux lieux sportifs et culturels, des organismes communautaires ainsi que des projets qui façonneront le futur du territoire.

Le Centre des loisirs, la Place Rodolphe-Rousseau, la bibliothèque du Vieux Saint-Laurent et le Musée des Maîtres et Artisans du Québec feront notamment partie des endroits présentés. Des parcs naturels et des innovations en développement durable ponctueront également le trajet.

«C’est l’une des premières fois que l’arrondissement est à l’initiative de telles visites. En revanche, nous avons déjà participé à plusieurs visites organisées par des organismes partenaires», précise le chargé de communication à l’arrondissement, Marc-Olivier Fritsch.

Par le passé, L’Autre Montréal avait notamment instauré un parcours au sujet des œuvres d’art publiques et des quartiers disparus de Saint-Laurent. L’événement de cette année, qui couvrira l’ensemble du territoire, a plutôt lieu dans le cadre du 125e anniversaire de l’arrondissement.

Les visites guidées de Saint-Laurent auront lieu les 11 et 12 août entre 13h et 16h. Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires avant le 9 août à saint-laurent.communications@ville.montreal.qc.ca