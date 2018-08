La diversité mise en lumière avec un blogue créé par des Laurentiennes

Le blogue Olive + Érable, tenu par deux mamans laurentiennes issues de la diversité, aborde des thèmes autant reliés à la réalité et aux défis du multiculturalisme en tant que famille mixte, que des sujets plus universels.

Déçue de ne pas trouver assez d’informations pertinentes concernant la maternité sur les groupes Facebook ou les blogues et voyant la demande grandissante de plusieurs mères, Imene El-Mohri a décidé de créer son blogue en 2016 avec l’aide de Takwa Souissi. Ensemble, elles abordent des questions spécifiques aux différentes cultures comme la circoncision, la langue maternelle, le ramadan et l’Eid au Québec.

«Nous sommes les seules à proposer ce contenu lié à la réalité de l’immigration, tous les autres blogues sont blancs, francophones et québécois. On parle ouvertement des religions, en expliquant comment chaque famille et couple mixte vivent leurs traditions au Québec», souligne Mme El-Mohri.

Elle est originaire d’Algérie et sa famille s’est installée au Québec lorsqu’elle avait quatre ans. Elle traite donc de la double culture.

«On a grandi avec les fameuses questions: « tu te sens plus Québécoise ou Algérienne? ». On veut montrer que nous pouvons être les deux, nous n’avons pas à choisir et on assume très bien notre double voire triple identité», lance-t-elle.

Les deux femmes s’intéressent également aux enjeux de notre époque tels que l’écologie, les politiques familiales, le système d’éducation, les médecines alternatives et la conciliation travail-famille.

Collaboratrices

Une dizaine de collaboratrices de diverses origines se sont jointes aux fondatrices pour apporter leurs témoignages sur des sujets tels que les fêtes religieuses en Occident, le ramadan enceinte ou avec un nouveau-né. Elles donnent également des conseils, des idées d’activités, ou encore des sorties, des recettes, des idées cadeaux, de sorties et de voyages.

Une orthophoniste et une nutritionniste/diététiste écrivent également sur Olive + Érable pour apporter un point de vue professionnel sur l’importance de maintenir la langue maternelle ou encore sur le passage aux aliments solides pour les enfants.

Depuis sa création, plus de 200 textes ont été publiés sur le blogue qui reçoit la visite de près de 5 000 lecteurs par mois.